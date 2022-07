Die Verleihung der Landesmedaille an Hermann Bröring war Dienstagabend in Hannover ein Grund zum Feiern. Das Bild zeigt (von links): Werftchef Bernard Meyer, Hermann Bröring, die Kinder Bernd und Johanna, Schwiegersohn Carsten Plagge, Brigitte Niemann, Partnerin des früheren Landrats, und Jochen Zerrahn von der Meyer Werft. FOTO: Thomas Pertz up-down up-down Verleihung der Landesmedaille Bröring: Ehrung für alle Emsländer Von Thomas Pertz | 12.04.2012, 05:15 Uhr

Es war bereits nach Mitternacht im Saal des Sparkassenverbandes Niedersachsen in Hannover, doch Hermann Bröring ließ keine Ermüdungserscheinungen erkennen. Obwohl er kurz zuvor noch eingeräumt hatte, „in den letzten zehn Jahren noch keine Nacht so schlecht geschlafen zu haben wie die Nacht zu Dienstag“. Die Freude und auch der Stolz über die Verleihung der Landesmedaille, die höchste Auszeichnung, die das Land an Bürger zu vergeben hat, waren dem 66-Jährigen auch zur vorgerückten Stunde noch deutlich anzumerken.