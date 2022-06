„Über drei Jahre haben der Vorstand und der Festausschuss dieses Jubelschützenfest vorbereitet“, so Vorsitzender Bernhard Heskamp. Begonnen hatten die Festlichkeiten am Freitag mit einem Eröffnungsabend für alle Hummeldorfer und Ehemaligen im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus. Auf dem Programm stand unter anderem eine Präsentation unter dem Motto: „Hummeldorf gestern und heute“. Aber auch das Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen Griechenland kam nicht zu kurz, und der Sieg der deutschen Mannschaft wurde ausgiebig gefeiert.

„150 Jahre Vereinsbestehen ist ganz gewiss ein besonderer Anlass zum Feiern“, so Heskamp in seiner Begrüßungsrede. Aufgabe und Ziel des Vereins sei es, die Pflege der heimatlichen Sitten und Gebräuche sowie die Beibehaltung der alten Volksfeste, besonders des jährlichen Schützenfestes, zu gewährleisten.

„Ein solches Jubelfest zeigt, dass hier in Hummeldorf und in Salzbergen der Zusammenhalt der Bevölkerung stimmt“, sagte Bürgermeister Andreas Kaiser in seinem Grußwort. Er schloss die Nachbargemeinden ausdrücklich mit ein. „Hier bei uns werden Freundschaften und Nachbarschaften gepflegt, von Mensch zu Mensch, von Verein zu Verein“, so Andreas Kaiser weiter. Die Verbundenheit zum Wohnort schaffe auch Bindungen unter den Menschen. Das sei wichtig für die Lebendigkeit einer örtlichen Gemeinschaft.

„Viel Einsatzbereitschaft und viel Fingerspitzengefühl waren und sind für die Verantwortlichen notwendig, um die unterschiedlichsten Interessen unter den berühmten Hut oder in diesem Fall den Schützenhut zu bringen und dabei nicht die Flinte – Pardon: das Gewehr – ins Korn zu werfen“, schloss Andreas Kaiser.

Nach der Nationalhymne und „Preußens Gloria“, gespielt vom Musikverein Salzbergen unter der Leitung von Reinhard Altmeyer mit Unterstützung der Trommler der einzelnen Musikkapellen, wurden vom Vorstand des Schützenvereins Hummeldorf die traditionellen Fahnenbänder zur Erinnerung an das Jubelschützenfest verliehen. Dann forderte Oberst Theo Forstmann die angetretenen Schützen auf, sich zum Festumzug durch Hummeldorf bereit zu machen. Über 1600 Beteiligte begaben sich zu Fuß und in Kutschen auf dem Weg zum Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Die Schützen aus Hummeldorf bildeten dabei ein Spalier, um noch einmal alle Gäste zu begrüßen. Auch die Bevölkerung jubelte dem langen Zug zu. Für die Verkehrssicherheit sorgten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Salzbergen.