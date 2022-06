Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Verdienter 68:36-Erfolg über Osterholz-Scharmbeck TV Vörden: Basketballerinnen rehabilitiert Von PM. | 17.01.2012, 13:21 Uhr

Nach der deutlichen Niederlage in Oesede haben sich die Damen des TV Vörden in der Basketballoberliga mit einem 68:36 (15:14,16:7,17:8,20:7) gegen den BC-VSK Osterholz-Scharmbeck rehabilitiert. In der Vergangenheit waren die Duelle gegen den Gast immer hart umkämpft. Und auch dieses Mal sah es zunächst danach aus. Trotz einer zwischenzeitlichen 13:7-Führung lag der TVV am Ende des ersten Viertels nur mit 15:14 in Front. Eine deutliche Steigerung in der Intensität der Verteidigung brachte den Gastgeber dann aber auf die Siegerstraße. Mit 16:7 gewann der TVV das 2. Viertel und ging mit einem allerdings noch nicht beruhigenden 31:21 in die Halbzeit. Eine konsequente Fortführung der Verteidigungsarbeit stellte die Gäste allerdings vor große Probleme im Angriff, sodass auch im dritten Viertel die Gegentreffer mit 8 Punkten im einstelligen Bereich gehalten werden konnten. Bei gleichzeitig 17 erzielten Punkten hatten sich die Vördenerinnen dann nach dem dritten Viertel einen Beruhigenden 48:29-Vorsprung erspielt. Auch die Bankspielerinnen fügten sich nahtlos in die aggressive Verteidigung ein, sodass am Ende ein verdienter 68:36-Erfolg stand.