ARCHIV - Tagestouristen in Venedig müssen ab dem nächsten Jahr Eintrittskarten für ihren Besuch der Lagunenstadt kaufen. Foto: Felix Hörhager/dpa FOTO: Felix Hörhager up-down up-down Urlaubsziele Venedig verlangt ab 2023 Eintrittskarten für Tagestouristen Von dpa | 01.07.2022, 20:41 Uhr

In Hochzeiten kommen teilweise mehr als 100.000 Besucher am Tag in die Lagunenstadt. Ab kommenden Jahr versucht Venedig nun mit Eintrittskarten den Gästeströmen Herr zu werden.