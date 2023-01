Prinz Harry Foto: Matt Dunham/Pool AP/dpa up-down up-down Adel US-Sender kündigt Prinz-Harry-Interview an Von dpa | 02.01.2023, 12:07 Uhr

Prinz Harry will in Kürze seine Memoiren veröffentlichen. Zuvor will der US-Sender CBS den abtrünnigen Royal jedoch noch in einem Interview zu Wort kommen lassen.