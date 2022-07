ARCHIV - Eddie Vedder hat Stimmprobleme und kann deshalb nicht auf die Bühne. Foto: Greg Allen/Invision/AP/dpa FOTO: Greg Allen up-down up-down Grunge-Rock US-Band Pearl Jam muss auch Konzert in Prag absagen Von dpa | 22.07.2022, 12:18 Uhr

Hitze, Staub und Rauch von Waldbränden vor einigen Tagen in Frankreich haben dem Frontmann der Band schwer zugesetzt. Nach dem Konzert am vergangenen Mittwoch in Wien muss auch das in Prag abgesagt werden.