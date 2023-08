In mehr als 20 sehr sehenswerten Bildergalerien haben wir die Leserbilder in diesen Sommermonaten online veröffentlicht. Darunter etliche Profiaufnahmen, aber auch wunderbare Schnappschüsse. Darunter etwa das Foto von einer Mutter, wie sie mit ihrem Kind auf einem Boot auf einem See bei Neustrelitz um die Wette strahlt. Oder ein Bild von einem Vater, der von seinem Sohn am Mittelmeer umarmt wird. Einfach fiel der achtköpfigen Jury am Ende die Entscheidung nicht.

Aus den mehr als 500 Bildern wurde eine Vorauswahl von rund 50 Fotos getroffen, aus denen unsere Jury schließlich die 12 Urlaubsfotos auswählte, die aus Sicht dieser Experten am stärksten hervorstachen. Mit dabei waren unter anderem der Chef-Blattmacher der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, Marcus Tackenberg, Sonja Broschinsky, Leitung Fotoredaktion/Grafik beim Schleswig- Holsteinischen Zeitungsverlag und Volker Bohlmann, Fotojournalist der „Schweriner Volkszeitung“.

Paar im Nebel auf Madeira

Besonders beindruckend fand die Jury etwa die Aufnahme von einem Paar im Nebel auf Madeira von Paulette Hempelmann. Das Bild wirkt authentisch, nicht inszeniert und erzählt ohne Worte eine romantische Liebesgeschichte, der sich der Betrachter kaum entziehen kann. Stefanie Titgemeyer gelang am Strand von Wangerooge eine beeindruckende Aufnahme von zwei Kindern, die einen besonderen Strandzauber versprüht. Die Wüstenaufnahme von Julia Skwar in Marokko oder das fotografisch exzellent umgesetzte Steg-Foto vom Mondsee in Österreich von Peter Thiel sind weitere Beispiele für viele Aufnahme, die Emotionen wecken, eine Geschichte erzählen oder zum Träumen von Reisen in ferne Länder einladen.

Das sind die Gewinner

Einen großen Dank an alle der mehr als 500 Teilnehmern, die uns so viele schöne Einblicke in ihre Reiseabenteuer gewährt haben. Unter ihnen haben wir insgesamt 12 Doppelkarten der besten Kategorie des Erfolgstheaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind” “ in Hamburg verlost. Die Abenteuer des jungen Zauberschülers begeistert große wie kleine Fans gleichermaßen. Gewonnen haben Kristina Sachs (Admannshagen-Bargeshagen), Gabriele Sternberg (Ganderkesee), Horst-Dieter Meyer (Ganderkesee), Marianne Kotte (Lingen), Jutta Tigemeyer (Osnabrück), Bettina Brakmann (Osnabrück), Rainer Dauskardt (Elmshorn), Sabine Empen (Neumünster), Volker Kröger (Beiholz), Angela Lewanczik (Oldendorf), Julia Schoof und Klaus-Dieter Fritsche (Pampow).