Auf Deutschland kommen Gewitter zu. FOTO: dpa/NICOLAS TUCAT up-down up-down Wetterbericht Unwettergefahr, Gewitter: So wird das Wetter in Norddeutschland Von dpa | 25.08.2022, 12:37 Uhr

Seit Wochen ist es in Deutschland fast überall heiß und größtenteils trocken. Das soll sich jetzt ändern, sagt der Deutsche Wetterdienst. So wird das Wetter in Norddeutschland in den kommenden Tagen.