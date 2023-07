Unwetter Foto: Matija Habljak/PIXSELL/XinHua/dpa up-down up-down Notfälle Unwetter: Totes Kind in Serbien, Schäden in Kroatien Von dpa | 22.07.2023, 10:17 Uhr | Update vor 1 Std.

In Serbien fordert ein Unwetter das Leben eines zwölfjährigen Jungen. Auf der beliebten Urlaubshalbinsel Istrien in Kroatien richten heftige Stürme erhebliche Schäden an.