Untersuchung: Mehr Radtouristen während Corona-Pandemie Von dpa | 01.03.2022

In den ersten beiden Jahren der Corona-Pandemie haben in Mecklenburg-Vorpommern mehr Menschen Urlaub mit dem Fahrrad gemacht. Der Radtourismus hat einen deutlichen Aufwind verspürt, wie der Landestourismusverband an Dienstag mitteilte. Der Verband stützt sich dabei auf erste Ergebnisse seiner Radverkehrsuntersuchung. Von Januar bis November 2020 waren demnach rund 1,7 Millionen Radfahrer im Land unterwegs - knapp 13 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2021 sank die Zahl zwar wieder auf etwa 1,55 Millionen. Das sind aber immerhin noch rund 4,6 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie.