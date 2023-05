In der Netflix Doku „Unsolved Mysteries“ wurde der Entführungsfall von Kayla Unbehaun behandelt. Nur dank der Serie wurde das Mädchen jetzt gefunden. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/Wirestock up-down up-down „Unsolved Mysteries“ Dank Netflix-Doku: Vermisstes Mädchen taucht nach sechs Jahren wieder auf Von Rebecca Niebusch | 26.05.2023, 19:05 Uhr

Seit 2017 galt Kayla Unbehaun in den USA als verschwunden. Damals war sie neun Jahre alt. Ein Passant in North Carolina hat das Mädchen jetzt erkannt und die Polizei verständigt – weil er den Fall in einer Netflix-Doku gesehen hatte.