PJ Harvey Foto: Steve Gullick/Pias/dpa I Inside the Old Year Dying Unheilvolle Klänge von PJ Harvey Von dpa | 06.07.2023, 06:01 Uhr

Mit ihrem neuen Album „I Inside the Old Year Dying“ liefert PJ Harvey das, was sie am besten kann: Sie schafft experimentelle Songs, die teils unbequem, aber auf geheimnisvolle Weise anziehend sind.