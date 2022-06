Denn auf dem Dodesheider Kunstrasen hatten die Zuschauer nach hochkarätigen Chancen eigentlich „ein typisches 3:3“ (Dauny) gesehen. „Wir haben nur unsere Möglichkeiten nicht genutzt“, klang der SCR-Trainer doch ein wenig enttäuscht. Sowohl Naoufal Bouakri als auch Sebastian Schimpf klebte an diesem Abend unter Flutlicht das Pech am Stiefel. „Da waren wir einfach nicht so clever wie Dodesheide“, machte Dauny als den gravierenden Unterschied zwischen den Mannschaften aus.

In der Tat machte der Spitzenreiter aus seinen wenigen Chancen drei Tore – immer zu einem Zeitpunkt (8., 60. und 86. Minute), als die Gäste am Drücker waren und sich überflüssige Konter einhandelten. Tim Stein & Co. netzten sauber an Riestes Torwart Stephan Springer vorbei ein, der ansonsten mit hervorragenden Paraden das Vertrauen des Trainers rechtfertigte und seine Elf vor Schlimmerem bewahrte.

Dauny ärgerte sich vor allem über eine Randnotiz; denn Rieste geht als Tabellensechster mit einem negativen Torverhältnis in die Winterpause. Ansonsten wolle er die bisherige Saison nicht kaputtreden: „Die Hinrunde ist für Rieste supergut gelaufen“, freute sich Dauny.