Unfalldrama Autofahrer überfährt Familie: Wie es den Opfern jetzt geht Von Patrick Niemeier | 08.07.2022, 16:01 Uhr

Warum raste der Wagen in die kleine Fahrrad-Gruppe am Straßenrand? Während sich keines der drei Unfallopfer mehr in Lebensgefahr befindet, laufen die Ermittlungen zu dem schweren Unfall in Großensee auf Hochtouren.