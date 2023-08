Dramatische Rettungsaktion für einen schwer verunglückten Müllmann am Freitagmorgen in Schleswig-Holstein. Der Müllwerker wurde aus noch nicht genau geklärten Gründen in der Öffnung der Müllpresse des Fahrzeugs eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Ein Notarztteam brachte den Mann ins Krankenhaus.

Mann klemmte fest

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Müllwagen für die Leerung der Gelben Tonnen unterwegs. Ein Mann steuerte den 25 Tonnen schweren Dreiachser, sein Kollege schob die Mülltonnen in die Ladevorrichtung.

Der Mann geriet auf die einklappende Ladevorrichtung, die die Mülltonnen zur Leerung ins Heck kippt. Der Mann wurde ins Innere des Müllfahrzeugs gezogen und klemmte sich dabei ein Bein zwischen Metallteilen ein. „Bei unserem Eintreffen hing er in dieser Notlage fest“, berichtet Lars Heuer. Der Feuerwehrchef ließ die Einsatzwagen von beiden Seiten anrücken, weil neben dem Müllwagen nur wenig Platz in der engen Straße war.

Feuerwehrchef Lars Heuer berichtet von einer dramatischen Rettung. Foto: Timo Jann

Sofort kletterten Feuerwehrleute auf das und nach hinten in das vom Fahrer auf „Not aus“ gestellte Spezialfahrzeug. Auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes griffen sofort ein und stabilisierten den Patienten. „Wir mussten mit unseren Rettungsgeräten mehrere Metallteile zerschneiden und beiseite drücken, um Freiraum für das Bein schaffen zu können“, so Heuer. Dabei war Fingerspitzengefühlt gefordert, um den Patienten nicht noch weiter zu verletzten.

Schließlich konnte der Mann durch von oben in die Müllpresse abgelassene Schläuche, die die Helfer dem Patienten unterlegten, ein Stück angehoben und auf ein Rettungsbrett gehievt werden. Darauf retteten die Feuerwehrmänner ihn schließlich über eine am Heck aufgebaute Rettungsplattform ins Freie.

Die Polizei stellte das Müllfahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sicher, um es durch einen Gutachter untersuchen zu lassen. So soll geklärt werden, ob bei der Kippvorrichtung möglicherwiese ein technischer Defekt Auslöser für das Unglück war.