Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen grünen Mustang handeln. Foto: dpa/Moritz Frankenberg up-down up-down Auto fuhr in Menschenmenge Unfall bei Oldtimer-Show in Hannover: Polizei ermittelt gegen Fahrer Von dpa | 22.07.2023, 15:03 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein schwerer Unfall überschattete am Samstag eine Autoshow für amerikanische Oldtimer in Hannover. Ein Fahrer erfasste mit seinem Wagen mehrere Besucher, zwei Frauen wurden schwer verletzt. Die Polizei nennt einen ersten Anhaltspunkt, was der Auslöser gewesen sein könnte.