Feuer auf der Fahrbahn Zwei Tote geborgen: Schwerer Unfall mit Explosionen auf der A2 Von dpa | 30.08.2023, 06:59 Uhr Auf einem Laster sind am Dienstag auf der Autobahn 2 zwischen Theeßen und Burg mehrere Gasflaschen explodiert. Foto: dpa/Cevin Dettlaff

Nachdem fünf Lastwagen am Dienstag auf der A2 in Sachsen-Anhalt an einem Stauende ineinander gefahren sind, wurden zwei Tote von der Unfallstelle geborgen. Bei dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.