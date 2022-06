Schwerer Unfall auf der Autobahn 14 bei Halle: In den Unfall verwickelt war die B-Junioren-Fußballmannschaft des SV Fortuna Magdeburg. FOTO: dpa/Jan Woitas Schweres Unglück bei Halle Horrorunfall auf A14 – Drei Tote und 19 Verletzte Von dpa | 10.06.2022, 08:10 Uhr

An der Unfallstelle waren Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt und Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Auch eine Junioren-Fußballmannschaft war in das Unglück verwickelt.