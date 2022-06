In Berlin-Charlottenburg wurden die Verletzten von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei versorgt. FOTO: dpa/AP | Michael Sohn Nahe des Breitscheidplatzes 29-jähriger Autofahrer rast in Menschenmenge: Was wir wissen – und was nicht Von Torben Kessen | 08.06.2022, 13:18 Uhr

In Berlin ist am Mittwochmorgen nahe des Breitscheidplatzes ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Wir geben einen Überblick, was derzeit bekannt ist – und was noch nicht.