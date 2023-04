Güterbahnhof in Schwerte: Ein 13-Jähriger ist auf einen Waggon geklettert und von einem Stromschlag getroffen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Foto: Justin Brosch/dpa up-down up-down Lebensgefährliche Aktionen Schon drei Vorfälle: Jugendliche klettern auf Züge und erleiden heftige Stromschläge Von Anke Schneider, mma, dpa | 18.04.2023, 11:06 Uhr

Zwei Jugendliche schweben in Lebensgefahr, nachdem sie beim Besteigen von Zügen in Nordrhein-Westfalen und der Region Hannover heftige Stromschläge abbekommen haben. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Osnabrück.