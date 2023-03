Im Dezember 2022 war zuletzt ein Auto in der Waitzstraße über den Gehweg gekracht und mitten in der Außengastronomie eines Cafés gelandet. Archivfoto: TV NEWS KONTOR up-down up-down Autos landen in Schaufenstern Waitzstraße bald autofrei? Pläne für Hamburgs Unfall-Schwerpunkt Von Yannick Kitzinger | 06.03.2023, 13:00 Uhr

Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu kuriosen Schaufensterunfällen in der Hamburger Waitzstraße, immer wieder verursacht von Senioren. Die Bezirksverwaltung will handeln und die Straße womöglich sogar komplett umbauen. Doch in der Hansestadt an der Elbe regt sich Protest.