An seinem Geburtstag Während Spiel gegen Barca: Unbekannte brechen in Haus von Thomas Müller ein Von Jakob Patzke | 14.09.2022, 13:15 Uhr

Während Thomas Müller zusammen mit dem FC Bayern München gegen den FC Barcelona am Dienstagabend in der Champions League spielte, brachen Unbekannte in sein Haus in München ein. Nach Medienberichten erbeuteten sie Gegenstände im sechsstelligen Bereich.