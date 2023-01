Microsoft gibt seinen Angestellten unbegrenzt Urlaub. Foto: imago images/Manfred Segerer up-down up-down Unendlich faulenzen? Unbegrenzt Urlaub bei Microsoft: Warum das in der Praxis oft kompliziert ist Von Laurenz Blume | 17.01.2023, 19:59 Uhr

Unbegrenzter Urlaub hört sich für viele Angestellte wie eine Wunschvorstellung an. Beim US-Unternehmen Microsoft ist das jetzt Realität – und in der Praxis womöglich nicht ganz so toll, wie gedacht.