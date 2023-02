Sklaverei-Ausstellung Foto: Peter Dejong/AP/dpa up-down up-down Geschichte UN zeigt Amsterdamer Sklaverei-Ausstellung Von dpa | 03.02.2023, 13:48 Uhr

Die Ausstellung des Amsterdamer Rijkmuseum zeigt die Geschichte der Sklaverei am Beispiel von zehn historischen Personen. Wegen Corona gab es nur wenige Besucher. Das lässt sich nun in New York nachholen.