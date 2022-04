Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan FOTO: Marcus Brandt Rückkehr Umweltsenator Kerstan nimmt nach Krebs-OP wieder Arbeit auf Von dpa | 07.04.2022, 02:45 Uhr | Update vor 9 Min.

Nach überstandener Krebs-OP kehrt Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) wieder in die Behörde zurück. Am kommenden Montag werde der 56-Jährige offiziell wieder die Amtsgeschäfte übernehmen, sagte seine Sprecherin Renate Pinzke am Mittwoch. „Es geht im gut. Er hat auch in dieser Woche schon den einen oder anderen digitalen Termin wahrgenommen.“ Zum Wiedereinstieg werde Kerstan zunächst halbtags arbeiten, „um sich wieder an das Alltagsgeschäft heranzutasten“. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ über die Rückkehr des Senators berichtet.