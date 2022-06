Dabei schien der Rennbeginn optimal für den Deutschen Hallenmeister über 3000 Meter. Dauerrivale Florian Orth (LG Telis Finanz Regensburg) sorgte in einer sich leicht absetzenden siebenköpfigen Spitzengruppe, der auch Schlangen angehörte, für ein konstantes Renntempo. Doch zur Mitte des kräfteraubenden Rundkurses schienen den Wahl-Berliner die Kräfte zu verlassen. Während das Verfolgerfeld an den schweren Anstiegen immer näher kam, fiel Schlangen Meter um Meter zurück. Am Ende erreichte er als Achtzehnter, mit einer Minute Rückstand auf Gesamtsieger Orth, völlig fassungslos das Ziel. „Im Leistungssport gibt es hin und wieder Leistungen, die sich einfach nicht erklären lassen – im Guten wie im Schlechten, und heute war es schlecht“, kommentierte er sein persönliches Abschneiden.