Klima Umfrage: Fast zwei Drittel haben Angst vor Extremwetter Von dpa | 05.08.2023, 05:33 Uhr

Starkregen, Dürre, Hitzerekorde: Das Extremwetter in Südeuropa besorgt auch die Menschen in der Bundesrepublik. Es gibt Kritik an der Bundesregierung - aber auch keine Änderungen im Reiseverhalten.