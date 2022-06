Ulrich Matthes glaubt an eine Zukunft des Kinos. Foto: Gerald Matzka/dpa FOTO: Gerald Matzka up-down up-down Schauspieler Ulrich Matthes sieht das Kino nicht vor dem Aus Von dpa | 25.06.2022, 10:46 Uhr

Ist das Kino am Ende? Ulrich Matthes glaubt an eine Zukunft: „Man will mit anderen Menschen gemeinsam große Gefühle haben“, sagt der Schauspieler.