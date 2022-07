Das Symbol des russischen Angriffskrieges auf dem Wagen von Marianna. FOTO: Nicole Buchmann up-down up-down „Z“ in ukrainisches Auto geritzt Unbekannter ritzt russisches Propagandasymbol in fremden Autolack Von Nicole Buchmann | 21.07.2022, 09:51 Uhr

Das „Z“ findet Marianna an einem Donnerstagnachmittag. Im Lack der Kofferraumklappe ihres Autos. Einer von mehr als 40 Fällen in Mecklenburg-Vorpommern seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.