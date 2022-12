Ukraine-Krieg Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa up-down up-down Caritas Ukrainekrieg löst große Spendenwelle aus Von dpa | 19.12.2022, 11:14 Uhr

Ungeachtet der Energiekrise und der Inflation spenden die Menschen in Deutschland. So sieht es zumindest das internationale Hilfswerk der Caritas. Der Krieg am Ostrand Europas löst große Solidarität aus.