Unerwartete Überraschung: Mann findet kleines Vermögen in gekaufter Küche Kim Patrick von Harling und | 26.04.2022, 15:48 Uhr

Für gewöhnlich zahlt man bei einem Kauf auf Ebay Geld an den Verkäufer. So auch passiert in Sachsen-Anhalt. Doch der Käufer bekam das Geld doppelt und dreifach zurück - was nun mit dem Geld geschieht.