Was Alter mit dem Träumen zu tun hat Träumen wir in Schwarzweiß oder in Farbe? Die Antwort fällt einem im Traum nicht ein Von Christian Satorius | 21.10.2023, 15:00 Uhr Jeder Mensch träumt im Schlaf, aber wie wir das tun ist ganz individuell.

Träumen Sie in Schwarzweiß oder in Farbe? Dieser Frage geht die Forschung bereits seit den 1940er-Jahren nach und jedes Mal ist das Ergebnis ein anderes. Warum die Antwort nicht ganz so einfach ist.