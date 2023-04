Am Place Vendôme, im Herzen von Paris, sind mehrere Luxus-Juweliere angesiedelt. Einer davon ist am Samstag, 29. April, ausgeraubt worden. Archivfoto: dpa/Christian Böhmer up-down up-down Am Place Vendôme Überfall auf Pariser Luxus-Juwelier: Täter machen Millionen-Beute Von dpa | 30.04.2023, 11:41 Uhr

Sie kamen mit Motorrädern, schlugen einen Wachmann nieder und rasten mit einer Beute in Millionenwert davon: Was sich Mitten in Paris zugetragen hat, erinnert an einen Action-Film. Und: Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Juwelier ausgeraubt wurde.