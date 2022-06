Bei seinen ersten Versuchen in Zeulenroda und beim Leichtathletik-Meeting in Rabat/Marokko verfehlte der Vize-Europameister die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geforderte Norm von 3:35,50 Minuten knapp. In Rabat fehlten nur 32 Hundertstelsekunden – ein Wimpernschlag.

Schlangens ehemaliger Meppener Trainer Gerd Janning berichtet nach einem langen Telefonat mit dem 31-Jährigen, dass sich sein ehemaliger Schützling vor dem Rennen in New York topfit fühle. „Er hat angekündigt, dass er eine 33er-Zeit laufen will. So optimistisch hört man Carsten eigentlich selten“, betont Janning. Zum Vergleich: Die persönliche Bestzeit des Mittelstreckenläufers liegt bei 3:34,19 Minuten.

Schlangen, der nach seinem Studium in Berlin nun neben seiner sportlichen Karriere als Architekt arbeitet, habe auch aus seinem Fehler von Rabat gelernt. Beim Meeting in Marokko lief der Buten-Emsländer zu Rennbeginn in der Spitzengruppe mit, die allerdings im langsamen Tempo „verbummelte“. Die verlorene Zeit konnte Schlangen auf den letzten 500 Metern nicht mehr gutmachen. „Diesmal will er es nicht auf andere ankommen lassen und wenn nötig direkt hinter dem Tempomacher laufen“, berichtet Janning.

Das Rennen im New Yorker Icahn Stadium wird um 15.13 Uhr Ortszeit gestartet (21.13 Uhr MEZ). Der Fernsehsender Sport1 sendet am Sonntag um 9.30 Uhr die Höhepunkte des Meetings.