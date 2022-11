Unwetter in Spanien Foto: Jorge Gil/EUROPA PRESS/dpa up-down up-down Notfälle Überschwemmungen bei heftigen Unwettern in Spanien Von dpa | 13.11.2022, 14:07 Uhr

Chaos in Spanien: Der Osten und der Nordosten des beliebten Urlaubslandes wurden am Wochenende von sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Ein 17-Jähriger starb an einem Fußballplatz.