Die Bedingungen können kaum besser sein. Auf der Reitanlage Klatte findet der internationale Reiternachwuchs optimale Vorbereitungs- und Prüfungsplätze vor. „Mit den Nennungen für unsere internationale Feuertaufe bin ich zufrieden. Bei einem neuen Turnier warten Reiter oft noch ab. Beim ersten Mal ist es immer schwer“, verspricht Turnierleiter Henrik Klatte „spannende und erlebnisreiche Springsporttage“. Neben dem großen internationalen Jugendreitturnier „Future Champions“ in Hagen a. T. W. gibt es bisher im Pferdesportverband Weser-Ems kein nur annähernd vergleichbares Angebot für Junioren und Junge Reiter. „Die Lücke möchten wir schließen, damit unsere besten Nachwuchsreiter nicht immer ins Ausland ausweichen müssen“, so der Turnierleiter. Zum Event in der Nachbarschaft werden der Sieger beim Preis der Besten und Europameister Maurice Tebbel (Emsbüren), Bundeskaderreiter Patrick Bölle (Haselünne) und Landeskaderreiterin Fabienne Graefe (Salzbergen) erwartet.