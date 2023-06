US-Rapper Tupac Shakur Foto: epa afp Death Row Records/AFP/dpa up-down up-down Rapper Tupac Shakur erhält posthum Hollywood-Stern Von dpa | 01.06.2023, 13:51 Uhr

Tupac Shakur wurde 1996 mit 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter ungeklärten Umständen erschossen. Am 7. Juni soll er posthum auf dem „Walk of Fame“ geehrt werden.