Palmen Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Tourismus Tropical Ostsee - Palmen sollen mehr Urlaubsgefühl geben Von dpa | 08.07.2023, 08:51 Uhr

Urlaub unter Palmen oder im Strandkorb an der Ostsee? Wer in diesem Jahr zur Ostsee tendiert, der kann sich jetzt trotzdem an einigen Orten ein wenig wie im Süden fühlen.