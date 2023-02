Nach der Horrorfahrt des Busfahrers bringen Eltern ihre Kinder in Sicherheit. Foto: imago images/Zuma Press up-down up-down Verdacht auf Totschlag Tragödie in Kanada: Bus rammt Kindertagesstätte – zwei Kinder tot Von dpa | 08.02.2023, 22:29 Uhr

In Kanada ist es am Mittwoch zu einem Unglück mit zwei toten Kindern gekommen. Ein Mann ist – möglicherweise vorsätzlich – mit einem Bus in eine Kindertagesstätte gefahren. Weitere Kinder wurden verletzt.