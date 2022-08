Der auf Sylt angespülte Grindwal war bereits stark zersetzt. FOTO: Rolf Lorenzen up-down up-down Unbekannte Todesursache Knapp fünf Meter lang: Toter Grindwal auf Sylt angespült Von Nils Leifeld | 18.08.2022, 12:44 Uhr

Am Sonntag ist an der Ostküste von Sylt ein toter Grindwal angespült worden. Dass die Tiere in der Region auftauchen, ist längst nichts ungewöhnliches.