Körper lag im Auto Gruseliger Fund: Frau entdeckt Leiche am Schweriner Staatstheater Von Marco Dittmer | 30.06.2022, 19:07 Uhr

Eine Frau hat am Donnerstag am Schweriner Staatstheater in Mecklenburg-Vorpommern eine Leiche in einem Auto entdeckt. Nach Angaben der Polizei war der Mensch schon länger tot, ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden.