Fischsterben im Gleiwitzer Kanal in Polen Foto: Krzysztof Swiderski/PAP/dpa up-down up-down Umwelt Tote Fische, giftige Goldalge: Polen beruft Krisenstab ein Von dpa | 14.06.2023, 11:35 Uhr

Erinnerungen an das große Fischsterben in der Oder 2022 werden wach. Wieder sind nun tote Fische gefunden und die giftige Alge im Wasser nachgewiesen worden. Was Polen tun will.