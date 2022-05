Eine Dachlatte steckt in der Windschutzscheibe eines parkenden Autos. Ein Unwetter hat auch in Paderborn große Schäden angerichtet. FOTO: dpa/Lino Mirgeler Tornados, Gewitter und Starkregen Ein Toter, Verletzte und Millionenschäden: Unwetter hinterlässt Spur der Verwüstung Von dpa | 21.05.2022, 08:02 Uhr

Das Sturmtief „Emmelinde“ hinterlässt in Teilen Deutschlands eine Schneise der Verwüstung. Vor allem Nordrhein-Westfalen wurde stark getroffen. In Paderborn werden mehr als 40 Menschen verletzt, in Bayern 14 beim Einsturz einer Holzhütte.