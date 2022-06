ARCHIV - US-Schauspieler Tom Cruise bei der Premiere von «Top Gun: Maverick» in London. Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa FOTO: Alberto Pezzali Kino Tom Cruise dankt Fans: Kassenrekord für „Top Gun: Maverick“ Von dpa | 01.06.2022, 02:34 Uhr

Über 160 Millionen Dollar in vier Tagen: Mit diesen Zahlen schlägt der Film den bisherigen Rekordhalter „Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt“ aus dem Jahr 2007.