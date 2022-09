Tödlicher Unfall bei Biker-Treffen: Auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Brandenburg sterben drei Motorradfahrer. Wie konnte es dazu kommen? Foto: Michael Brockmöller up-down up-down Drei tote Motorradfahrer Tödlicher Unfall bei Biker-Treffen: Was wir wissen – und was nicht und | 20.09.2022, 15:33 Uhr Von Maximilian Matthies dpa | 20.09.2022, 15:33 Uhr

Drei Motorradfahrer sind tot: Die Männer verunglücken am Wochenende bei einem Biker-Treffen in Brandenburg. Nach dem tödlichen Unfall tauchen Spekulationen über eine Mutprobe und ein illegales Rennen auf. Was über die Ursache bekannt ist.