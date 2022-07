ARCHIV - Arbeiter gießen flüssiges Eisen mit einer Temperatur von 1.400 Grad in der Eisengießerei Torgelow in vorbereitete Formen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Unfälle Tödlicher Arbeitsunfall in Eisengießerei - Zwei Männer tot Von dpa | 13.07.2022, 09:20 Uhr | Update vor 8 Min.

In einer Gießerei in Vorpommern zerbricht eine tonnenschwere Gussform, als sie am Kran hängt. Zwei Arbeiter sterben, einer wird verletzt. Experten sollen nun die Ursachen klären.