Kriminalität Tod beim CSD - Anklage fordert fünf Jahre Jugendstrafe Von dpa | 21.03.2023, 14:06 Uhr

Ein Transmann wird beim CSD in Münster so schwer vor den Kopf geschlagen, dass er wenige Tage später stirbt. Der 20 Jahre alte Täter soll in eine Erziehungsanstalt kommen.