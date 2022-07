Boll ist guter Dinge, gönnt dem TV-Schaffenden das ein oder andere Erfolgserlebnis, gibt ihm aber auch – Virtuose des Effets, der er ist – zahlreiche Rätsel auf. Die „harte“ Nachricht an Tag zwei des Abschlusslehrgangs im beschaulichen Rotenburg an der Fulda: Die Schulter der Nation zwickt nicht mehr. Boll kann beschwerdefrei trainieren. Und wie: Der Rekord-Europameister und sein Sparringspartner Dimitrij Ovtcharov hauen sich die Bälle um die Ohren, dass sogar Bundestrainer Jörg Roßkopf bisweilen anerkennend nickt.

„Rossi“ und das Dortmund-Feeling: „Ich kann es gar nicht mehr so richtig greifen, weil es ja schon so lange her ist“, sagt der 42-Jährige , der in Deutschlands bekanntester Indoor-Arena vor 23 Jahren mit seinem Kumpel Steffen Fetzner sensationell Doppel-Weltmeister wurde und in Deutschland einen Tischtennis-Boom auslöste, der bis heute nachwirkt. Roßkopf weiß um die Wichtigkeit der nahenden Titelkämpfe für das Renommee seines Sports und hofft auf das Finale am 1. April.

Auf dem Weg dahin können Boll & Co als Nummer zwei der Setzliste wenigstens nicht auf China treffen – und das ist auch gut so, denn die Tischtennis-Artisten aus dem Reich der Mitte gelten als unschlagbar. „Da müssten viele Dinge zusammenkommen, um sie in Verlegenheit zu bringen“, weiß Roßkopf, der ohnehin den Tag nicht vor dem Abend loben will: „Der Weg ins Endspiel ist kein leichter. Es wird viele geben, die dem Gastgeber ein Bein stellen wollen.“ In den Gruppenspielen ist das am ehesten dem EM-Dritten Portugal (8. der Weltrangliste) zuzutrauen oder der unberechenbaren Equipe aus Singapur (10.). Gegen Tschechien (15.), Spanien (18.) und Serbien (26.) als weitere Vorrundengegner sollte es für den WM-Gastgeber keine Probleme geben.

24 Teams sind in vier Sechsergruppen aufgeteilt, sie bilden die sogenannte Championships Division, aus der sich der Weltmeister rekrutiert. Doch es gibt auch reichlich Folklore – 97 Herren- und 71-Damen-Teams schmettern in unteren Kategorien um die Wette. Für DTTB-Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig steht fest: „Es ist in diesem Jahr die weltweit größte Hallenveranstaltung des Sports mit 3500 akkreditierten Personen.“ Die sich abzeichnende Publikumsresonanz stellt den Verband zufrieden, die drei letzten Veranstaltungstage sind so gut wie ausverkauft. Insgesamt wird mit mehr als 50000 Besuchern gerechnet.

Zu einer Goldgrube wird die Westfalenhalle für die deutsche Equipe nicht. Ovtcharov, der sein Gehalt vom russischen Spitzenklub Fakel Orenburg bezieht, ist Kassenwart der munteren Combo, zu der auch noch der leicht angeschlagene Patrick Baum (Borussia Düsseldorf), der frischgebackene nationale Meister Bastian Steger (1. FC Saarbrücken) und der von einem Knorpelschaden genesene Christian Süß (Borussia Düsseldorf) zählen, und hat kein Problem damit, die Prämienregelung offenzulegen: „Für den WM-Titel gibt es 50000 Euro, für Platz zwei 30000.“ Nicht pro Person – für die Mannschaft. „Fußballer“, wirft Boll ein, „Fußballer wurden sich darüber kaputtlachen.“

Aber das ist eine andere Welt. Da haben sich die Top-Tischtennisspieler Deutschlands, die fraglos Weltspitze sind, ihrem Schicksal gefügt. So greift man auch schon mal zum Schläger, um mit einem Fernsehmann ein bisschen Pingpong zu spielen.