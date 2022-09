Filmfestspiele in Venedig Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa up-down up-down Schauspieler Timothée Chalamet bei den Filmfestspielen Venedig Von dpa | 02.09.2022, 18:13 Uhr

So richtig optimistisch blickt Jungstar Timothée Chalamet nicht in die Zukunft. Seinen neuen Film stellte er in Venedig vor.