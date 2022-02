Orkan FOTO: Frank Rumpenhorst Unwetter DWD: „Abflauen des Windes“ - Bahnverkehr beeinträchtigt Von dpa | 20.02.2022, 23:01 Uhr | Update vor 4 Std.

„Ylenia“, „Zeynep“, „Antonia“: Dicht an dicht reihten sich die Stürme in den vergangenen Tagen aneinander und hinterließen Schäden im Land. Windig ist es weiterhin, wenn auch nicht so gefährlich.